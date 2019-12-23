Avcılar, Recep Kan ile devam dedi

Uzun zamandır Körfez Avcılar Derneği'nin başkanlığını yapan Recep Kan, yapılan son kongrede, yeniden başkanlığa getirildi. Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen kongrede; başkanlığa yeniden seçilen Kan, kendisini bu göreve getiren herkese teşekkür ettiğini söyledi ve elinden gelen hizmetin en güzelini yapmak için çalışacağını ifade etti.
DERNEK YÖNETİMİ
Recep KAN
Necdet ŞENGÜL
İsmail ALKAN
Muhammet ŞAFAK
Orhan KANSIZ
YEDEK YÖNETİM
Mehmet AKTAŞ
Mutlu TOSUN
Burhan KURT
Ünal DENİZ
Orhan KAÇAR
DENETİM KURULU
Yüksel KURTAY
Hasan ŞENGÜL
Eyüp ALBAYRAK
DENETİM YEDEK
Ramazan BİLGİNTÜRK
Cemalettin KARLI
Hasan SÖNMEZ
FOTOKOD
Recep KAN: Başkan Recep KAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz