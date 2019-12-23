Avcılar, Recep Kan ile devam dedi

Uzun zamandır Körfez Avcılar Derneği'nin başkanlığını yapan Recep Kan, yapılan son kongrede, yeniden başkanlığa getirildi. Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen kongrede; başkanlığa yeniden seçilen Kan, kendisini bu göreve getiren herkese teşekkür ettiğini söyledi ve elinden gelen hizmetin en güzelini yapmak için çalışacağını ifade etti.

DERNEK YÖNETİMİ

Recep KAN

Necdet ŞENGÜL

İsmail ALKAN

Muhammet ŞAFAK

Orhan KANSIZ

YEDEK YÖNETİM

Mehmet AKTAŞ

Mutlu TOSUN

Burhan KURT

Ünal DENİZ

Orhan KAÇAR

DENETİM KURULU

Yüksel KURTAY

Hasan ŞENGÜL

Eyüp ALBAYRAK

DENETİM YEDEK

Ramazan BİLGİNTÜRK

Cemalettin KARLI

Hasan SÖNMEZ

FOTOKOD

Recep KAN: Başkan Recep KAN