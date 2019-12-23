Azerbaycanlı öğrencilerden muhteşem kutlama

Her yıl 31 Aralık’ta dünyanın her yerinde Azerbaycanlılar tarafından kutlanan Hemreylik Günü Kocaeli Üniversitesi'ndeki Azerbaycanlı öğrencilerin sınav günlerine denk gelmesi nedeniyle 10 gün erken kutlandı. Açılış konuşmasında Azerbaycan ve Türkiye için yapılan iki devlet bir millet vurgusunun bütün Türk devletleri için yapılması gerektiğine değinen Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, “Dünyada Türkler hariç diğer milletlerin çoğunun bir tek devletleri var tarih Türklerin kurduğu devletler imparatorluklar, adaletli ve merhametli yönetim anlayışları ve kazandığı zaferlerle doludur” dedi.

AZERBAYCAN YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ

Azerbaycan'dan gelen Hazar Orkestrası’nın doyumsuz müzik ziyafeti ile başlayan Hemreylik Günü kutlamaları, Azerbaycanlı öğrencilerin izleyenleri duygulandıran milli hisleri uyandıran tiyatro oyunları ve figürleri ile büyüleyen Kafkas dans gösterileri ile devam etti. Azerbaycan ve Azerbaycan'a has yemeklerin de hazırlanan Sinevizyon gösterileri ile tanıtıldığı gecenin sonunda katılımcılara Azerbaycan’a özgü yiyecekler ikram edildi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Azerbaycanlı öğrenciler adına organizasyonun sorumluluğunu üstlenen Şifa Hacıyeva Çakır ve Hayale Kadirzade’nin organize ettiği kutlama gecesine; Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Eren Elmalı, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Kocaeli Türkçüler Platformu Başkanı Özer Mert Özdemir, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Türkiye-Azerbaycan Federasyon başkanı Bilal Dündar, Alperen Ocakları İl Başkanı Murat Ağçay, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Birliği Başkanı Fatih Karaçoban, Kocaeli Kılavuz Gençlik temsilcisi Emre Şahin, Yeniden Aydınlanma Derneği Başkanı Selçuk Pınar, Çalışkan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çalışkan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki öğrencilerin ve Türk Ocaklıların katıldığı program emeği geçenler için hazırlanan plaket takdimi ile sona erdi.