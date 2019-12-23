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Yörsan’ı ayakta tutmak istiyorlar

Yörsan’ın kurucusu olan ve Balıkesir’de ilk süt ürünleri fabrikasını Yörsan markası altında kuran Yörük Ailesi mensubu Teoman Yörük bir basın açıklaması yaptı
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Teoman Yörük imzalı açıklamada, 50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakârlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım alınmadığı, öz sermaye ile şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağladığı ve katma değer oluşturan bir marka haline getirildiği ifade ediliyor.

"Bölgenin ve Ülkenin Önemli Bir Değeri Yok Olmak Üzere"

Ancak satışın gerçekleştiği 15 Ocak 2014’ten konkordatonun ilan edildiği Eylül 2018 Tarihine kadar kötü yönetilen, Bölge ve Ülke adına da önemli bir değer olduğu belirtilen YÖRSAN’ın, bu gün gelinen noktada ülkeye tekrar kazandırılması mümkün olmasına rağmen, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

"Tekrar siz yönetin talebi var"

Açıklamada, Yörük Ailesi olarak sektörün muhatapları olan süt üreticileri, Üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar ve hatta çalışan işçilerin dahi kendileri ile irtibata geçerek bu değer yok olmadan müdahil olmalarına dair talep ve desteklerini ilettikleri ifade ediliyor.

"Çabalarımıza Destek Bekliyoruz"

Kendileri açısından bu desteklerin önemli olduğunu belirten Teoman Yörük, Uygun mali ve finansal koşullar oluştuğunda, şirketin eskisinden daha iyi bir duruma gelecek potansiyeli olduğuna işaret ederek “Biz Süt ürünleri sektöründe 50 yıllık tecrübeye sahip bir aileyiz. Dolayısıyla yaşadığımız mağduriyetimizi ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına elimizden gelen çabayı harcamaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” şeklinde açıklamada bulundu.

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