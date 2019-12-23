Kartepe Antik Köfte sona geliyor

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2’nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare Antik Köfte Sosyal Tesisi’nin çalışmalarında sona gelindi. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, tesisin son durumunu yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

AY SONUNA YETİŞECEK

Kartepe Belediyesi Kanal Park içerisindeki kafeyi Antik Kapı A.Ş. ile yapacağı protokol çerçevesinde bir Antik Kapı markası olan Antik Köfte olarak belediye işletecek. Ay sonuna yetişmesi planlanan Antik Köfte Sosyal Tesisi sekizgen şeklindeki mimarisi farklılık yaratırken, bölgeye de canlılık ve hareketlilik getirecek.

“BÖLGEYE CANLILIK GETİRECEK”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Antik Köfte ’nin ilçeye canlılık getireceğini belirterek, “Ay sonuna yetiştirmeyi planladığımız Antik Köfte Sosyal Tesisimiz sekizgen şeklindeki mimarisi ile Kartepe’ye çok yakışacak. Bölgemize hareketlilik ve canlılık katacak. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu düzenlemelerin de tamamlanması ile örnek bir tesis olacaktır. Şimdiden Kartepe’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.