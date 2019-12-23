KTO ve Anadolu Sağlık Vakfı’ndan anlamlı iş birliği

Körfez Ticaret Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birliği protokollerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Anadolu Sağlık Vakfı ile protokol imzalayan KTO yöneticileri, Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin sağlık kontrolünden geçirilmesini sağladı. Konu hakkında Körfez Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Sağlanan protokol nedeniyle Anadolu Sağlık Vakfı yönetimine teşekkür eder, özel öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir yaşam dileriz” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz