Derince’de aspir tohumları toprakla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün vaatleri arasında yer alan tarımsal kalkınma projesinde yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda İshakçılar merkezli 7 mahalleyi kapsayan aspir bitkisi yetiştiriciliği projesi uygulanmaya başladı. Aspir tohumlarını alan vatandaşlar tarlalarını uygun hale getirdikten sonra ilk ekim işlemini gerçekleştirdi. Projeyle birlikte İshakçılar’ın bölgenin yeni çekim merkezi olacağını belirten Başkan Aygün ise yaptığı açıklamada “Tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında çiftçilerimize dağıttığımız aspir tohumları toprakla buluşmaya başladı. Rabbimden çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.