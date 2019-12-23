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Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi

27 Aralık’ta Gebze’de ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı yerli otomobil, İtalya’dan Türkiye’ye getirildi
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Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre; Türkiye'nin otomobilinin tanıtımına sayılı günler kala, proje ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. 27 Aralık'ta Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı yerli otomobilleri, İtalya'dan Türkiye'ye Ege Ekspres’in taşıdığı öğrenildi.

GİZLİLİK İÇERİSİNDE GETİRİLDİ

Dünyaca ünlü İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı araçlar, yaklaşık 2 hafta önce Çeşme Gümrük Kapsı'ndan büyük bir gizlilik ile Gebze'ye getirildi. Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini önceki gün şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

ÖN GÖSTERİM 27 ARALIK’TA

Milli Otomobil'in ön gösterimi, 27 Aralık Cuma günü Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Tanıtıma katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek. Milli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.

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