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CHP'de adaylar, delegelerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü tarafından organize edilen kahvaltılı programda; önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan kongrede; başkanlık için yarışacak adaylar; delegelerle bir araya geldi
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Gerçekleştirilen programa; CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'da katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını, önümüzdeki dönemde aday olan mevcut ilçe başkanı Cavit  Dağdeviren gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Cavit Dağdeviren, görev süresince partililerini kucaklamaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Dağdeviren; “Bizim amacımız, genelde iktidara gelmektir. Birlik ve beraberlik içinde bir kartopu gibi her geçen gün büyüyeceğiz. Delege seçimlerinde; bu partiye emek veren ve bu parti için çalışan herkesi delege yazdık.

BİRLİK İÇİNDE SEÇİM YAPACAĞIZ

Birlik ve beraberliği en üst düzeyde olması iç in gayret gösterdik. Delege seçimlerinde üç mahalle haricinde tek liste ile seçimlerimizi gerçekleştirdik. Hiç bir müdahalede bulunmadım. Sorunsuz delege seçimleri yaptık. Şimdi de demokrasinin güzel bir örneğini sergileyerek; başkan adayları ile delegeleri bir araya getirdik. Bütün ismi başkanlığa geçen kişileri davet ettik. Biliyoruz ki delegeler partinin kılcal damarlarıdır. Bu yüzden delegeye önem veriyoruz. Kalp kırmadan birlik ve beraberli içinde seçimi yapacağız."dedi.

DİĞER ADAYLAR DA KONUŞTU

Yapılacak olan kongrede aday olarak isimleri geçen Doğan Ergün, Bülent Yıldız ve Serap Baykurt da kısa bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Programa, aday adayı olan Şengül Yurt davet edilmediği gerekçesiyle katılmadı. Programa, parti çalışmalarını kaçırmayan CHP'nin güçlü isimlerinden Bozkurt Uslu da katıldı.

"DAĞDEVİREN'İ TEBRİK EDİYORUM”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve ekibini tebrike derek, "Delegesini saklamayan, delege ile adayları bir araya getiren Cavit Başkan'a teşekkür ediyorum. Körfez'de çok büyük bir emek harcıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Bunun en büyük nedeni; Körfez'de bir ilçe kültürü oluşmamıştır. Oysa ki Körfez, seçimi alabileceğimiz en önemli yerlerden biridir. Körfez'de birlik olmalıdır. Körfez'de şu anda 5 aday var. Bu kadar çok adayın olması dökülmeyi, saçılmayı beraberinde getiriyor. Keşke bir araya gelinse de çarşaf liste ile seçime gidilebilse" dedi.

Dün 23:00 TSİ - Siyaset

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