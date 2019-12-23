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Aras: İlk seçimde parlamentodayız

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve başkanlık birimi üyelerinin ziyaretinde konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Adım gibi eminim ki, ilk seçimde parlamentodayız” dedi
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Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ı ziyaret eden, İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya,  başkanlık birimi üyeleri Naim Güzel, Nurettin Kulaksız, Ceyhun Taşer, Engin Denizli, İsa Kahya, Mehmet Zeki Çakır, ve Fatih Caymazoğlu’da ziyarette hazır bulundu. Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, “İzmit İlçe başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra 1.Olağan Büyük Kongremizde MYK üyeliğine seçilmenizden ve Genel Merkezimiz tarafından Genel Başkan Danışmanı görevine getirilmenizden dolayı tebrik ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”dedi.

“DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Ziyaret için gelen Kahya ve beraberindekilere teşekkür eden Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, “Partimizin kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, teşkilatlarımızın üstün gayretleri ve en başta Cenabı Allah’ın yardımı sonucunda 17 Kasım 2019 günü Ankara’da, Türk siyasi tarihinde ve Milli Görüş tarihinde bir dönüm noktası olarak yerini alacak muazzam bir kongre gerçekleştirdik. Bu bir yıllık süre içerisinde 80 il ve 700'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış, Büyük Kongresini en mükemmel şekilde yapmış ve seçimlere girmeye hazır bir parti haline geldik. 2 kere 2’nin 4 ettiği gibi bilesiniz ki, kesinlikle ilk seçimde parlamentodayız” dedi.

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