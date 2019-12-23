"Keyif alacağınız Körfez’i birlikte inşa edeceğiz"

Körfez Belediyesi halk meclisi toplantılarına Mimar Sinan Mahallesi ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy Camii Dinlenme Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, birim müdürleri ve yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TALEP VE SORUNLAR

Açılışta ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Şener Söğüt söz aldı. Başkan Söğüt, “Halk meclislerimiz ile sizlerin taleplerini ve sorunlarınızı masa başında değil, kaynağına inerek görüyor, detaylarına inerek de çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de bunun için huzurlarınızdayız. Sizlerin söyleyeceği her sorun ve sıkıntıyı tek tek not edeceğiz.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Hemen yapılması gerekenlerin talimatını vereceğiz. Süreç içerisinde çözüme kavuşacakları çözmeye çalışacağız, bizi aşan durumlar olursa da bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımız ile birlikte çözmeye çalışacağız. Şu an seçim beyannamesinde ortaya koyduğumuz projelerin tamamının altlığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kısmına başladık. Adım adım bu hizmetlerle sizleri dönem sonu itibariyle buluşturmuş olacağız.

KENT MEYDANI ÇALIŞMASI

Söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Gayemiz hedefimiz bu. Gayemiz sizlerin sorunlarını çözmek, daha mutlu olacağı, hayatından keyif alacağı bir Körfez’i birlikte inşa etmek istiyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ne bir meydan kazandıracağız. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, dinlenebileceği bir kent meydanı ihtiyacı var. Yine Mimar Sinan sahilinde yapımını tamamladığımız binayı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis ettik, ilçemizdeki sosyal hizmetleri ilçemizde vermiş olacağız.

YARIMCA SAHİLİNE SOSYAL TESİS

Yarımca sahilinde vatandaşlarımızın sosyal tesis talebi vardı. Şimdi oradaki bir tesisi aldık. En geç önümüzdeki yaz döneminde hazır olacak ve Yarımca halkına hizmet verecek. Yarımca sahilinin hem batı hem de doğusunda tamamlanmamış bölgeyle ilgili de çalışmamız var. Sahil düzenlemesini tamamlayarak mezbelelik durumdan kurtaracağız. Kolektif akılla hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri tek tek cevaplandırdı.