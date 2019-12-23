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Kuvvetli lodosta SEDAŞ'tan kesintisiz mücadele

Bölgemizi etkisi altına alan şiddetli lodos ile mücadele eden SEDAŞ ekipleri,  fırtınanın şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak ve her noktada enerjinin var olması için görev başında.
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Şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken;  lodos uyarısı ile alarma geçen SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş)  ekipleri Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de enerji kesintisi olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Kartepe, Karamürsel, Akçakoca ilçelerinde şiddetini arttıran lodosun yıkıcı etkilerini ve şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak için yıkılan ağaçların ve direklerin oluşturduğu arızaların giderilmesi, hatlarda kopan iletkenlerin tamir edilmesi için SEDAŞ işletme bakım ekipleri kesintisiz çalışıyor.

SEDAŞ; hizmet verdiği bölgede elektrik ihtiyacının karşılanması, sanayi ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli operasyonları sürdürüp aksiyonları alırken Alo186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 Whatsapp Hattı, Web-Chat ve Web Online işlemler kanallarından gelen ihbarları da ivedilikle değerlendirerek hızlı aksiyon alıyor.

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