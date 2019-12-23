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İzmit Belediyesi'ne ait iş yerleri kiralandı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyeye ait 16 iş yerinin kiraya verilmesi için ihale düzenlendi.
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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda belediyeye ait 16 iş yeri ihaleye çıkarıldı. Kiraya verilecek 16 iş yerinin ihalesine 10 iş yeri için talep gerçekleşirken 5 iş yeri için talep oluşmadı. Şelale Park’ın ihalesi ise iptal edildi.

KAFE VE BÜFELER İHALEYE ÇIKARILDI

Yahyakaptan Mahallesinde bulunan Kaptan Kafe için ihaleye 2 kişi katılım sağladı. Kira süresi 3 yıllık olan kafeyi muhammen bedelini artırmadan 7.000,00 TL’ye Kenan Taşkıran kiraladı. Acısu Parkı içinde bulunan büfe çay ocağı ihalesine 2 kişi katılım sağladı. Kira süresi 3 yıllık olan büfeyi muhammen bedelinin üstünde teklif veren İsa Okuyucu 5.040,00 TL’ye kiraladı. Cumhuriyet Parkı içinde bulunan büfenin ihalesine 2 kişi katıldı. 3 yıl süre ile kiralanan büfeyi muhammen bedelini 8.020,00 TL’ye yükselten İsa Horoz kiraladı. Ömerağa Mahallesinde bulunan kafe ihalesini 2.600,00 TL muhammen bedeli artırmadan Salih Akyıldız aldı.

DERNEK LOKALLERİ KİRALANDI

Cedit Mahallesinde bulunan dernek lokali için ihaleye Cedit Mahallesi Geliştirme, Tanıtma ve Dayanışma Derneği adına Sinan Yıldız katıldı. Yıldız, kira süresi 3 yıl olan lokalin muhammen bedelini yükselterek aylık 150,00 TL’ye ihaleyi aldı. Nebihoca Mahallesinde bulunan dernek lokali için İzmit Gökçeler Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği adına ihaleye katılan Fuat Koç muhammen bedeli yükseltmeden aylık 100,00 TL’ye ihaleyi aldı.

TAKSİ DURAKLARI KİRALANDI

Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İzmit Yuvam Akçarşı Taksi Durağı adına ihaleye katılan Atakan Özkul aylık kirası 400,00 TL olan muhammen bedeli yükseltmeden ihaleyi aldı. Gültepe Mahallesinde bulunan İzmit Nikomedya Taksi Durağı adına ihaleye Baki Akdoğan katıldı. Akdoğam, muhammen bedeli artırmadan aylık 150,00 TL’ye ihaleyi aldı. Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan açık spor tesisi için ihaleye İslam Kara katıldı. Kara, aylık 750,00 TL olan muhammen bedeli 1.500,00 TL’ye yükselterek ihaleyi aldı. Körfez Mahallesinde bulunan simit satış yeri için ihaleye İbrahim Kanyılmaz katıldı. Kanyılmaz, aylık 700,00 TL muhammen bedeli yüksek bulması sebebiyle ihaleden çekildi.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ihale dışında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne ait toplam 28 madde görüşülerek toplantı sonlandırıldı.

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