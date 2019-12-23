Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bölgemizde yarın (salı) ve çarşamba günü yağmurlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar yarın (salı) 9, çarşamba günü 5 derece olacak. Perşembe ve cuma günleri ise hafif kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 3 derece civarında hissedilecek.
Bugün 20:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 20:22 TSİ
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre Kocaeli'de perşembe ve Cuma günleri ise hafif kar yağışı bekleniyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz