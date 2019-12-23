Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bölgemizde yarın (salı) ve çarşamba günü yağmurlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar yarın (salı) 9, çarşamba günü 5 derece olacak. Perşembe ve cuma günleri ise hafif kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 3 derece civarında hissedilecek.