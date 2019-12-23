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Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre Kocaeli'de perşembe ve Cuma günleri ise hafif kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bölgemizde yarın (salı) ve çarşamba günü yağmurlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar yarın (salı) 9, çarşamba günü 5 derece olacak. Perşembe ve cuma günleri ise hafif kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 3 derece civarında hissedilecek.

Bugün 20:12 TSİ - Gündem

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