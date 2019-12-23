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Zeytinyağı yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

Derince Sırrıpaşa Mahallesinde zeytinyağı yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde rampa aşağı inmekte olan Ahmet Altundağ (62) idaresindeki 41 KJ 470 plakalı zeytinyağı yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun kenarındaki beton korkuluklara çarptı. Hızına alamayan kamyon duvarı devirerek şarampole yuvarlanırken kasasındaki tenekelerce zeytinyağı da yolun kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Altundağ, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi olan Altundağ ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kayganlaşan yol, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Devrilen zeytinyağları ve kamyonun kaldırılmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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