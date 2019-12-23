Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak adresinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Karacan’ın evinde, evde kimsenin bulunmadığı esnada yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri evlerini boşaltırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenerek fenalaşan üst kat komşusu Rahime Özpınar’a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.