Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak adresinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Karacan’ın evinde, evde kimsenin bulunmadığı esnada yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri evlerini boşaltırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenerek fenalaşan üst kat komşusu Rahime Özpınar’a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Dün 22:02 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:06 TSİ
Derince’de ev yangını paniğe neden oldu
Derince Çınarlı Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz