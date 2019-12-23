Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde yurtdışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen bir şahsa ait Gebze ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Şahısın adresinde yapılan aramalarda değişik markalarda 32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemler yapıldı.
Dün 22:13 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:18 TSİ
32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz