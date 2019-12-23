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32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde yurtdışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen bir şahsa ait Gebze ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Şahısın adresinde yapılan aramalarda değişik markalarda 32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemler yapıldı.

Dün 22:13 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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