Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde yurtdışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen bir şahsa ait Gebze ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Şahısın adresinde yapılan aramalarda değişik markalarda 32 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemler yapıldı.