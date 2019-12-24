Mutlu şehir Kocaeli’de 39 kişi intihar etti!

31 Mart seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ın sloganı “Mutlu şehir Kocaeli” idi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli’de seçimlerden bu yana gerçekleşen intihar vakalarını açıkladı. Kocaeli’nin mutsuz olduğunu, bu sebeple binlerce vatandaşın bunalımda olduğunu ifade eden Taşdemir gazetelere yansıyan haberlere göre 39 kişinin intihar ederek hayatına son verdiğini söyledi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA…
Taşdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli’de sadece seçimlerden bu yana geçen 8 ayda 39 yurttaşımız intihar ederek yaşamına son verdi. Bu rakam sadece gazetelere yansıyan haberlerden elde ettiğimiz rakam. Kayıtlara geçmeyen onlarca intihar vakası mevcut. İntihar edenlerin yanında intihar girişiminde bulunan ve son anda kurtarılan yüzlerce yurttaşımız var. Kocaeli’de intihar yaşı maalesef 10 yaşına kadar düştü. 10 yaşındaki çocuk da, 85 yaşındaki amcamız da hayatına son vermeyi tercih ediyor. Kocaeli mutsuz bir şehir ve psikolojik sorunlar her geçen gün artıyor.
SLOGAN KALDIRILMAL
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ‘Mutlu şehir Kocaeli’ sloganıyla göreve geldi. Belediye otobüslerinin tabelalarında, billboardlarda bu sloganı sıkça görüyoruz. Mutlu şehir Kocaeli yazılı araçlar yanımızdan geçip gidiyor. Kocaeli psikolojik sorunlarla kırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir an önce elini taşın altına koymalı. Kocaelililerin neden mutsuz olduğunu araştırılmalı. Yapılacak detaylı çalışma sonrasında vatandaşların sorunlarının çözümü için adım atılmalı.”
Kocaeli’de 31 Mart’tan bu yana meydana gelen intihar vakaları şöyle;
7 Nisan
49 yaşındaki Murat Çakas mutfak tüpü ile intihar etti
17 Nisan
30 yaşındaki Nilüfer K. eşinin tabancasıyla intihar etti
17 Nisan
36 yaşındaki Ümmet Karaca av tüfeğiyle intihar etti
28 Nisan
27 yaşındaki Burhan S. kendine asarak intihar etti
28 Nisan
41 yaşındaki doktor Tolga Yazıcı ilaçla intihar etti
9 Mayıs
35 yaşındaki Ayhan Çakır kendine iple asarak intihar etti
12 Mayıs
40 yaşındaki Mustafa Geçgin av tüfeği ile intihar etti
24 Mayıs
Üniversite öğrencisi Mert Aksal köprüden atlayarak intihar etti
13 Haziran
65 yaşındaki Erdoğan Carav piknik tüpü ile intihar etti
25 Haziran
14 yaşındaki Yunus Faruk Matur 3. kattan atlayarak intihar etti
4 Temmuz
53 yaşındaki Aydın Yiğit kendini asarak intihar etti.
7 Temmuz
60 yaşındaki Bünyamin Karaca kendini asarak intihar etti.
25 Temmuz
37 yaşındaki A.K. kendini asarak intihar etti
7 Ağustos
3 çocuk babası Mehmet Demiral kendini asarak intihar etti
7 Ağustos
29 yaşındaki Bilgehan Orman kendini asarak intihar etti
13 Ağustos
29 yaşındaki Erdoğan Can Usta kendini asarak intihar ett
22 Ağustos
42 yaşındaki Ferhat Aydın kendini asarak intihar etti
27 Ağustos
29 yaşındaki Salih Sakin av tüfeğiyle intihar etti
30 Ağustos
81 yaşındaki Orhan Yıldız kendini asarak intihar etti.
23 Eylül
48 yaşındaki Serap Yılan intihar etti.
29 Eylül
İşsiz M.A. pompalı tüfekle intihar etti.
4 Ekim
10 yaşındaki VailElsuud kendini asarak intihar etti.
12 Ekim
37 yaşındaki İhsan Saraç kendini asarak intihar etti.
16 Ekim
Mehmet Hilmi İlkimci kızını öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.
20 Ekim
Müezzin Muhammet Ercan Çakır minarede kendini asarak intihar etti.
26 Ekim
Murat Sarı kendini asarak intihar etti.
27 Ekim
58 yaşında ArtemizYeldan intihar etti.
28 Ekim
36 yaşındaki Murat Sarı intihar etti.
31 Ekim
35 yaşındaki İsmail Görüş kendini asarak intihar etti.
1 Kasım
54 yaşındaki Abidin Öz kendini asarak intihar etti.
8 Kasım
31 yaşındaki Önder Karakaş kendini asarak intihar etti.
13 Kasım
52 yaşındaki doktor Emine Özdemir ilaç içerek intihar etti.
25 yaşındaki Sezer Akar kendini asarak intihar etti.
16 Kasım
26 yaşındaki Z.O. tülbentle kendini asarak intihar etti.
30 yaşındaki Oğuzhan Öztürk bileklerini kesip kendini asarak intihar etti.
25 Kasım
85 yaşındaki Nuri Türkan kendini asarak intihar etti.
27 Kasım
53 yaşındaki Nuri Yavuz pompalı tüfekle intihar etti.
28 Kasım
60 yaşındaki Bektaş Ayaeş pompalı tüfekle intihar etti.
18 Aralık
54 yaşındaki Binnet Simit kendini asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz