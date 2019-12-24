Mutlu şehir Kocaeli’de 39 kişi intihar etti!

31 Mart seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ın sloganı “Mutlu şehir Kocaeli” idi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli’de seçimlerden bu yana gerçekleşen intihar vakalarını açıkladı. Kocaeli’nin mutsuz olduğunu, bu sebeple binlerce vatandaşın bunalımda olduğunu ifade eden Taşdemir gazetelere yansıyan haberlere göre 39 kişinin intihar ederek hayatına son verdiğini söyledi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA…

Taşdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli’de sadece seçimlerden bu yana geçen 8 ayda 39 yurttaşımız intihar ederek yaşamına son verdi. Bu rakam sadece gazetelere yansıyan haberlerden elde ettiğimiz rakam. Kayıtlara geçmeyen onlarca intihar vakası mevcut. İntihar edenlerin yanında intihar girişiminde bulunan ve son anda kurtarılan yüzlerce yurttaşımız var. Kocaeli’de intihar yaşı maalesef 10 yaşına kadar düştü. 10 yaşındaki çocuk da, 85 yaşındaki amcamız da hayatına son vermeyi tercih ediyor. Kocaeli mutsuz bir şehir ve psikolojik sorunlar her geçen gün artıyor.

SLOGAN KALDIRILMAL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ‘Mutlu şehir Kocaeli’ sloganıyla göreve geldi. Belediye otobüslerinin tabelalarında, billboardlarda bu sloganı sıkça görüyoruz. Mutlu şehir Kocaeli yazılı araçlar yanımızdan geçip gidiyor. Kocaeli psikolojik sorunlarla kırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir an önce elini taşın altına koymalı. Kocaelililerin neden mutsuz olduğunu araştırılmalı. Yapılacak detaylı çalışma sonrasında vatandaşların sorunlarının çözümü için adım atılmalı.”

Kocaeli’de 31 Mart’tan bu yana meydana gelen intihar vakaları şöyle;

7 Nisan

49 yaşındaki Murat Çakas mutfak tüpü ile intihar etti

17 Nisan

30 yaşındaki Nilüfer K. eşinin tabancasıyla intihar etti

17 Nisan

36 yaşındaki Ümmet Karaca av tüfeğiyle intihar etti

28 Nisan

27 yaşındaki Burhan S. kendine asarak intihar etti

28 Nisan

41 yaşındaki doktor Tolga Yazıcı ilaçla intihar etti

9 Mayıs

35 yaşındaki Ayhan Çakır kendine iple asarak intihar etti

12 Mayıs

40 yaşındaki Mustafa Geçgin av tüfeği ile intihar etti

24 Mayıs

Üniversite öğrencisi Mert Aksal köprüden atlayarak intihar etti

13 Haziran

65 yaşındaki Erdoğan Carav piknik tüpü ile intihar etti

25 Haziran

14 yaşındaki Yunus Faruk Matur 3. kattan atlayarak intihar etti

4 Temmuz

53 yaşındaki Aydın Yiğit kendini asarak intihar etti.

7 Temmuz

60 yaşındaki Bünyamin Karaca kendini asarak intihar etti.

25 Temmuz

37 yaşındaki A.K. kendini asarak intihar etti

7 Ağustos

3 çocuk babası Mehmet Demiral kendini asarak intihar etti

7 Ağustos

29 yaşındaki Bilgehan Orman kendini asarak intihar etti

13 Ağustos

29 yaşındaki Erdoğan Can Usta kendini asarak intihar ett

22 Ağustos

42 yaşındaki Ferhat Aydın kendini asarak intihar etti

27 Ağustos

29 yaşındaki Salih Sakin av tüfeğiyle intihar etti

30 Ağustos

81 yaşındaki Orhan Yıldız kendini asarak intihar etti.

23 Eylül

48 yaşındaki Serap Yılan intihar etti.

29 Eylül

İşsiz M.A. pompalı tüfekle intihar etti.

4 Ekim

10 yaşındaki VailElsuud kendini asarak intihar etti.

12 Ekim

37 yaşındaki İhsan Saraç kendini asarak intihar etti.

16 Ekim

Mehmet Hilmi İlkimci kızını öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

20 Ekim

Müezzin Muhammet Ercan Çakır minarede kendini asarak intihar etti.

26 Ekim

Murat Sarı kendini asarak intihar etti.

27 Ekim

58 yaşında ArtemizYeldan intihar etti.

28 Ekim

36 yaşındaki Murat Sarı intihar etti.

31 Ekim

35 yaşındaki İsmail Görüş kendini asarak intihar etti.

1 Kasım

54 yaşındaki Abidin Öz kendini asarak intihar etti.

8 Kasım

31 yaşındaki Önder Karakaş kendini asarak intihar etti.

13 Kasım

52 yaşındaki doktor Emine Özdemir ilaç içerek intihar etti.

25 yaşındaki Sezer Akar kendini asarak intihar etti.

16 Kasım

26 yaşındaki Z.O. tülbentle kendini asarak intihar etti.

30 yaşındaki Oğuzhan Öztürk bileklerini kesip kendini asarak intihar etti.

25 Kasım

85 yaşındaki Nuri Türkan kendini asarak intihar etti.

27 Kasım

53 yaşındaki Nuri Yavuz pompalı tüfekle intihar etti.

28 Kasım

60 yaşındaki Bektaş Ayaeş pompalı tüfekle intihar etti.

18 Aralık

54 yaşındaki Binnet Simit kendini asarak intihar etti.