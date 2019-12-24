Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
BENZİNE 16 KURUŞ ZAM
Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.
MOTORİNDE DE FİYAT ARTIŞI
EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı.
Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
ZAMLI FİYATLAR
İstanbul’da benzin fiyatları 6.86 TL’den 7.02 TL’ye yükseldi.
Motorin fiyatları ise 6,47 liradan 6,53 liraya yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz