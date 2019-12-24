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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine büyük zam! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 16 kuruş zam motorine de toplamda 28 kuruş zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada motorine gelen zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.