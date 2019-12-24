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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine büyük zam! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 16 kuruş zam motorine de toplamda 28 kuruş zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada motorine gelen zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

BENZİNE 16 KURUŞ ZAM

Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

MOTORİNDE DE FİYAT ARTIŞI

EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

ZAMLI FİYATLAR

İstanbul’da benzin fiyatları 6.86 TL’den 7.02 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatları ise 6,47 liradan 6,53 liraya yükseldi.

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