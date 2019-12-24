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Resmen açıklandı! Artık ücret alınacak...

Yurt dışından getirilen, radyo, televizyon, video cihazı, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel cihazlardan 2020 yılında bir kez alınacak ücretler belirlendi.
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi (euro):

1. Televizyon

- 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10

- 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16

- 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22

- 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34

- 117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40

- 148 Ekrandan yukarısı 80

- Oto Televizyonu 8

2. Radyolar

- Cep tipi radyo alıcıları 1

- Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu  vantilatörler 1

- Oto radyo alıcıları 1

- Taşınabilir radyo alıcıları 2

3. Videolar 18

4. Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları

5. Birleşik Cihazlar Kombine

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

- Televizyon-Radyo 9

- Televizyon -Radyo-Teyp 13

- Televizyon-Video 19

- Televizyon-Radyo-Video 21

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

- Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1

- Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3

- Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3

- Oto Radyo-Kasetçalar 3

- Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4

- Taşınabilir(pilli) Radyo-Kompakdiskçalar 4

- Radyo-Kasetçalar 5

- Radyo-Kompakdiskçalar 7

- Radyo-Pikap 7

- Radyo-Kasetçalar-Pikap 14

- Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18

- Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18

6. Diğer Cihazlar

- Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2

- Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7

- Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player vb. 15

- Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15

- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10

7. Cep Telefonları 20

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

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