NATO Boru Hattı’nda meydana gelen yakıt sızıntısı temizlendi

Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı için başlatılan kazı çalışmaları esnasında NATO Boru hattının zarar görmesi sonucu yakıt sızıntısı meydana geldi. Yakıtın çevreye olan zararını önlemek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olay yerinde ve Akarca Deresi’nde çalışma başlatarak kirliliğin yayılmasını önledi.

NATO BORU HATTI DELİNDİ

Karayolları tarafından yaptırılan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı çalışmaları esnasında, köprü ayakları için gerçekleştirilen kazıda NATO boru hattına zarar verilmesi sonucu uçak yakıtı sızıntısı meydana geldi. Alikahya İskefiye Caddesi’nde Akarca Deresi bitişiğinde meydana gelen olay sonrasında öncelikle NATO yetkililerince hattın akışının durdurulması sağlandı.

40 BİN KG TOPRAK BERTARAF İÇİN İZAYDAŞ’A İLETİLDİ

Ayrıca olay yerinde bir çukur oluşturularak sızan tahmini 100-150 metreküp yakıtın dereye karışmadan burada toplanması sağlandı. Biriktirilen yakıt, NATO yetkililerince tankerle alınarak tesislere nakli sağlandı. Ayrıca yakıtla kontamine olan yaklaşık 40 bin kilogram toprak bertaraf amacıyla İZAYDAŞ tesislerine iletildi.

SIZAN YAKITIN YAYILMASI İVEDİLİKLE ÖNLENDİ

Olayın meydana gelmesi ile birlikte, bir miktar yakıt sızan Akarca Deresi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ivedilikle kirliliği önleme ve giderme çalışmaları başlatıldı. Kirliliğin Akarca Deresi’ne yayılmasını önlemek amacıyla dere boyunca yağ emici absorbans malzemeler yerleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ KİRLİLİĞİ TEMİZLEDİ

Dere boyunca belli bölgelerde absorbans malzemelerle oluşturulan set sayesinde yakıtın dere boyu akışı önlenerek yakıtın bu malzemeler üzerinde toplanması sağlandı. Büyükşehir ekiplerince yaklaşık 250 metre yağ emici sorbent sosis bariyer ile 1000 adet yağ emici sorbent pet malzeme kullanıldı. Kirlilik tamamen giderilerek üzerinde yakıt biriken söz konusu kontamine malzemenin İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesi sağlandı.