KTO ve Anadolu Vakfı iş birliğinde özel öğrencilere sağlık taraması

Körfez Ticaret Odası ve Anadolu Vakfı ile yıldır yürütülen proje kapsamında Körfez’de bulunan Gülünce Özel Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Verimli Özel Öğretim kurumlarındaki yaklaşık öğrenci sağlık taramasından geçti.
2 YILDA 200’E YAKIN ÖĞRENCİ MUAYENE EDİLDİ
Körfez Ticaret Odası ve Anadolu Vakfı projesi kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi hastanesi dahiliye ve çocuk sağlığı doktorlarının muayene ettiği özel öğrenciler, gerekli görülmesi durumunda Hastane ortamında da tedavilerine devam ediyor. Bu proje kapsamında eğitim gören kurum kurucuları Fatih Uykun ve Müjgân Akgül Haşimoğlu yıldır devam eden projede yaklaşık 200 öğrencinin muayene edildiğini, velilerin muayenelerden oldukça memnun kaldıklarını söylerken Körfez Ticaret Odası’na ve Anadolu Vakfı’na teşekkür ettiler.
KTO KADIN GİRİŞİMCİLERİNDEN DESTEK
Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Ayşe Hacet Aşar ve Hazel Uzun katıldıkları programda kurum yetkilileri ile biraraya gelerek özel öğretim gören çocuklar ile ilgili bilgi aldılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz