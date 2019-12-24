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KTO ve Anadolu Vakfı iş birliğinde özel öğrencilere sağlık taraması

Körfez Ticaret Odası sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Anadolu Vakfı ile 2 yıldır sürdürdüğü işbirliği ile Körfez İlçesinde bulunan özel öğretim kurumu ve rehebilitasyon merkezlerinde bulunan özel öğrencilere yönelik sağlık taraması yaptırıyor
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Körfez Ticaret Odası ve Anadolu Vakfı ile yıldır yürütülen proje kapsamında Körfez’de bulunan Gülünce Özel Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Verimli Özel Öğretim kurumlarındaki yaklaşık öğrenci sağlık taramasından geçti.

2 YILDA 200’E YAKIN ÖĞRENCİ MUAYENE EDİLDİ

Körfez Ticaret Odası ve Anadolu Vakfı projesi kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi hastanesi dahiliye ve çocuk sağlığı doktorlarının muayene ettiği özel öğrenciler, gerekli görülmesi durumunda Hastane ortamında da tedavilerine devam ediyor. Bu proje kapsamında eğitim gören kurum kurucuları Fatih Uykun ve Müjgân Akgül Haşimoğlu yıldır devam eden projede yaklaşık 200 öğrencinin muayene edildiğini, velilerin muayenelerden oldukça memnun kaldıklarını söylerken Körfez Ticaret Odası’na ve Anadolu Vakfı’na teşekkür ettiler.

KTO KADIN GİRİŞİMCİLERİNDEN DESTEK

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Ayşe Hacet Aşar ve Hazel Uzun katıldıkları programda kurum yetkilileri ile biraraya gelerek özel öğretim gören çocuklar ile ilgili bilgi aldılar.

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