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Seymen İnreract Bulübü 2020'de başarılı projelere imza atacak

Özel Seymen Anadolu Lisesi İnreract Kulübü Başkanı Abdullah Yalçınkaya asamble sunumu yaptı.
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Seymen Koleji öğrencisi Yalçınkarya, başkanlığının ilk altı ayının değerlendirmesini, guvernör, bölge temsilcileri, rotaryen ve rotarakt büyüklerinin karşısında büyük bir başarı ile gerçekleştirdi ve büyük bir beğeni topladı.

Seymen Koleji İnteract Kulübü 2019-2020 döneminin ikinci yarısında da başarılı projelere imza atacağını dile getirdi. Başkan Abdullah Yalçınkaya, okul yönetimine ve üyelerine, yönetim kuruluna da ayrıca teşekkürlerini sundu.

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