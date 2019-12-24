Nur Auto Detailing'in 2. şubesi dualarla açıldı

BaşiskeleKörfez Mahallesi D-130 Karayolu No:125 adresinde bulunan ‘Nur Auto Detailing2’düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başiskele’nin sevilen isimlerinden Selahattin Ayhan’ın sahibi olduğu firma; iç-dış yıkama, detaylı temizlik, cam filmi, boya koruma, seramik kaplama ve 3M kalitesiyle hizmet veriyor. Firma yaklaşık üç yıl önce Seyman Mahallesi’nde ilk şubesini açmış ve bu işte ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştı.Körfez Mahallesi’ndeki ikinci şube açılışına; muhtarlar, iş adamları, çevre esnaflar ve çok sayıda davetli katılarak Ayhan’ı bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

RANDEVU İLE ÇALIŞIYOR

Dualarla gerçekleşen açılışın ardından konuklara 20 kilo köfte ve 15 kilo tavuk eti ikramı yapıldı. Ardından adak kesildi. Ayhan, açılış davetine katılan tüm konuklarına teşekkür etti. Randevulu sistemle sabah 08.00 ile 24.00 arası hizmet verdiklerini belirterek, kaliteli hizmet ve işçiliğimizle ‘araçlarınız bize emanet’ mesajını verdi. Ayhan, Nur Auto’nun birinci şubesinde Fazılcan Ayhan, ikinci şubesinde ise kendisinin duracağını ifade etti. 650 metrekarelik alanda hizmet verecek olan ikinci şube için Araç Teslimat Sorumlusu Emrah Tatlı ile iletişime geçebilirsiniz. Ya da 0544 896 41 53 ile 0541 800 53 41 numaralı telefonları arayıp randevunuzu yaptırabilir, kaliteli hizmetle tanışabilirsiniz.