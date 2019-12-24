Erdoğan'ın gelişi programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili tanıtmak için Cuma günü Gebze’ye gelecek. AKP’de devam eden danışma toplantısı Erdoğan'ın programı nedeniyle değişti. AKP’den yapılan açıklama şu şekilde: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cuma günü ilimize teşrifi nedeniyle Çayırova İlçe Danışma Meclisi tarihi 10.01.2020 Cuma Saat 18.30 olarak revize edilmiştir. Yer yine Çayırova Kültür Merkezi olacaktır.”