Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:39 TSİ- Gündem G: Bugün 10:43 TSİ

Erdoğan'ın gelişi programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin tanıtımı için Kocaeli’ye gelecek olması sebebiyle Çayırova İlçe Danışma Meclisi'nin toplantı saati değişti.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili tanıtmak için Cuma günü Gebze’ye gelecek. AKP’de devam eden danışma toplantısı Erdoğan'ın programı nedeniyle değişti. AKP’den yapılan açıklama şu şekilde: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cuma günü ilimize teşrifi nedeniyle Çayırova İlçe Danışma Meclisi tarihi 10.01.2020 Cuma Saat 18.30 olarak revize edilmiştir. Yer yine Çayırova Kültür Merkezi olacaktır.”

 

Bugün 10:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmen açıklandı! Artık ücret alınacak... mask
Resmen açıklandı! Artık ücret alınacak...
Amerika'dan döndü, Büyükşehir'de şube müdürü oldu mask
Amerika'dan döndü, Büyükşehir'de şube müdürü oldu
Ağrılılar’dan, miting gibi açılışı mask
Ağrılılar’dan, miting gibi açılışı
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü! mask
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü!
Ünlü Türk mağazası dini değerlere hakaretten kapatıldı mask
Ünlü Türk mağazası dini değerlere hakaretten kapatıldı
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı mask
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL