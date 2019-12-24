Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de sahte plaka basımı yapıldığı tespit edilen bir oto galerisine operasyon düzenledi. Operasyonda oto galeri ve eklentisinde yapılan aramalarda 6’sının tescil karşılığı olmadığı belirlenen 56 adet basılmış hazır plaka, plaka basımı ve mühürlenmesinde kullanılan 3 pres makinesi, 3 bin 920 adet üzeri yazılmaya hazır boş plaka, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda sahte plaka ve basım malzemelerinin ele geçirildiği galeride 4 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.