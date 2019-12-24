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Artık o araçlar çekilmeyecek!

İçişleri Bakanlığı çekilecek araçlara ilişkin hususları açıkladı. Bundan sonra park yasağı olan yerlerde olan araçlar çekilecek. Araç çekilirken sahibi gelirse ceza kesilecek ve aracı çekiciden indirilip teslim edilecek.
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Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi. Bundan böyle park ihlali yapanlara karşı standart uygulama anlayışıyla ve mevzuata uygun hareket edilecek. Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede park eden araçlar çekilecek.Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak, çekilen araçların takibi yapılabilecek.

BAKANLIK, MEVZUATA UYGUN HAREKET EDİLMESİNİ İSTEDİ

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu. Bakanlık, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve mevzuata uygun hareket edilmesini istedi.

81 İLE YAZI YOLLANDI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına,  Bakan Süleyman Soylu imzalı “Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park/duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. İl sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususlar mevzuat ile  düzenlendiği hatırlatılarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 59, 60, 61 ve 62 inci maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerler belirtildiğine dikkat çekildi.

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

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