KADEM Kocaeli Temsilciliği’nin eğitim modüllerinden olan İki İnsan Eğitimi İlahiyatçı Ayşegül Pir Soylu’nunsunumu , KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan’ın katılımıyla Kartepe Belediyesi Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde ki kursiyer kadınlara yönelik gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kursiyerin katıldığı eğitimde Kadın - Erkek ilişkilerinin dinimizdeki yeri , diğer dinlerde kadının konumu ve İslamiyette Kadının konumu üzerinde duruldu. Hadisler ve ayetlerle kadının İslamiyetteki yerini anlatan İlahiyatçı Ayşegül Pir Soylu eğitim sonunda kadınların sorularına cevap verdi. Eğitimi ilgi ile dinleyen kursiyerler eğitim sonunda Asuman Sert Erturan’a teşekkürlerini ilettiler.
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KADEM Kocaeli Temsilciliği eğitimlerine devam ediyor
KADEM Kocaeli Temsilciliği Kartepe Belediyesi Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde ki kursiyer kadınlara yönelik seminer gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz