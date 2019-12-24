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Seymenli minik ellerden büyük projeler

Özel Seymen Eğitim Kurumları Geleneksel Anasınıfları Bilim Şenliği gerçekleştirildi.
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Laboratuar, robotik kodlama ve sınıf öğretmenleri önderliğinde minik elleriyle projelerini hazırlayan öğrenciler, proje sunumlarıyla da anne ve babalarının takdirini kazandı. Aileler çocuklarının ilk bilimsel çalışmalarını büyük bir heyecan ve mutlulukla izlediler. Minik mucitler sundukları deneylerin yanısıra çevre duyarlılığı ve geri dönüşüme de dikkat çektiler. 

Öğrenciler, arttırılmış sanal gerçeklik uygulaması, ses, ışık, hava, ısı sıcaklık deneyleri, makey makey uygulaması, hibrit araba, Doc robotumla kodlama, yanmayan kağıt gibi bir çok sunum gerçekleştirdiler.

Anasınıflarından sorumlu Müdür Yardımcısı Esra Ülçetin  “Kurumumuzun misyonu, Atatürkçü düşünce ve bilimin ışığında yol alan, düşünen ve araştıran, insanlar yetiştirmektir. Kurumumuzda anasınıflarından itibaren laboratuar dersi verilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede Türkiye çapında düzenlenen bilimsel olimpiyatlarda dereceler elde etmişlerdir” dedi.

 

Bugün 11:15 TSİ - Eğitim

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