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İşte Lastik İşçisi için istenen zam

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, toplu sözleşme taslağını TrypByWyndham Otel’de düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Sarı yaptığı sunumda ilk 6 ay için yüzde 15 zam oranı talebinde bulunduklarını açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında ve destek hizmetlerinde çalışan, yaklaşık 6 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkındaki sunum Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetim kurulu üyeleri bugün Başiskele’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. Açıklamaya Lastik işçileri de katıldı.

“OCAK AYININ İLK YARISI”

Toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili konuşan Alaadin Sarı, “Bu taslak çalışması özellikle Türk sendikal hareketi içerisinde sendikalarda, böyle taslak çalışması ile alakalı bir sunum ben duymadım. Öncelikle bu konuda yönetim kuruluma, uzman arkadaşlarıma, temsilci arkadaşlarıma ve şubelerime yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  Dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar, çalışan nüfus 3 milyar. Çalışanların yüzde 7’si sendikalı, yüzde 93’ü sendikasız. Dünyada en büyük 6 lastik üreticisi var.  Toplu sözleşme tekliflerimiz, üyelerimize dağıtılan talep formlarında belirtile taleplerin sendikamızın temsilci ve yöneticileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda hazırlandı. Yaklaşık 6 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 2 yıl süre ile geçerli olacak. İşverenlerle yapılan ön görüşmeler sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin yeni yılın Ocak ayının ilk yarısı içinde başlatılması bekleniyor” dedi.

“YÜZDE 40 İLE YÜZDE 110”

Zam talepleri hakkında konuşan Sarı, “Toplu iş sözleşmesi teklifimizde, sendikamızın üyesi olan üretim işçileri için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 1’inci 6 ay için ücretlere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk. Teklifte 2 yıllık süre içinde ücret zamlarının 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihlerinde enflasyon oranına 3 puan eklenerek bulunacak oran kadar arttırılması talep ediliyor. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 40 ile yüzde 110 arasında zam yapılmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“YÜZDE 26 ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR”

İş grubu zam oranları hakkında konuşan Sarı, “Teklifimizde sendikamızın üyesi olan destek hizmetleri işçileri için 1’inci 6 ayda 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1. İş grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 250 TL’den düşük olanlar aylık 3 bin 250’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 650 TL; 2. İş grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 400 TL’den düşük olanlar aylık 3 bin 400’ TL’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 750 TL ve 3. İş grubunda çalışan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 600’den düşük olanlar 3 bin 600 TL’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 850 TL ücret zammı yapılması isteniyor. Bu talep 1’inci 6 ay için ortalama yüzde 26 artış anlamına geliyor. Destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 38’den başlayarak yüksek oranlarda zam yapılması talep ediliyor” dedi.

“FARKLARI ORTADAN KALDIRACAK TEKLİF”

“Güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı çıkma taleplerimiz devam ediyor” diyen Sarı, “Bu dönem tekliflerimizde üretim işçisi üyelerimiz ile destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin sözleşme hükümlerinde yer alan farkları önemli ölçüde ortadan kaldıracak tekliflerde bulunduk. Özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik ve 4 ikramiye bu taleplerimizin başında geliyor. Yeni dönem toplu iş sözleşme teklifimizde iş güvencemizi sağlamlaştıracak taleplerimize de yer verdik. Bu taleplerin başında toplu sözleşme kapsamı içinde yer alan işlerde Özel İstihdam Bürosu’na bağlı kiralık işçi çalıştırılmaması talebi yer alıyor. Ayrıca eşit işe eşit ücretin korunması, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı çıkma gibi temel taleplerimiz de devam ediyor” ifadelerinde bulundu. Sunum sonrası programa katılan işçiler sendikayı ayakta alkışladı.

Bugün 11:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(3)
02

Tosun - bilgisayar mühendisleri 2500 liraya çalışıyor. atanamayan öğretmenler 2000 liraya çalışıyor.

siz meslek lisesi torna mezunu kapasitesiz adama 5 bin lira verin.

bravo...

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03

Izmitli - @CoCo 01 nolu yoruma cevabı: sanane, prellinin sahibimisin? yada sabancının akrabasımı? özel sektör olm bura işçi işveren arasındaki ilişkiden sanane, maçan yiyorsa sende patronundan iste.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 14:33
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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