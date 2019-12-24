Türkiye’nin birçok kentinde şubeleri bulunan Gırnata, sıcak ve samimi atmosferi, birbirinden leziz özenle hazırlanmış mezeleri, usta şeflerin elinden çıkma yemek menülerinin yanı sıra huzurlu ve keyif veren müzikleri ile yılbaşında da unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Limitsiz yerli içki eşliğinde sizler için hazırlanan enfes menünün tadını çıkarmak ve yılbaşında eğlence dolu bir akşam geçirmek için kişi başı 299 TL ödemeniz yeterli. Bir yılın daha yorgunluğunu ve stresini atmak ve yeni yıla sevdiklerinizle huzur içinde girebilmek için Gırnata Kocaeli’ne davetlisiniz.
Bugün 12:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Yeni Yıl heyecanını Gırnata Kocaeli’de yaşayın…
Bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadığımız bugünlerde, Gırnata Kocaeli de misafirleri için yılı en güzel başlangıçlarla karşılayacakları, eşsiz bir yılbaşı programı hazırlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz