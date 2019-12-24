Yeni Yıl heyecanını Gırnata Kocaeli’de yaşayın…

Türkiye’nin birçok kentinde şubeleri bulunan Gırnata, sıcak ve samimi atmosferi, birbirinden leziz özenle hazırlanmış mezeleri, usta şeflerin elinden çıkma yemek menülerinin yanı sıra huzurlu ve keyif veren müzikleri ile yılbaşında da unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Limitsiz yerli içki eşliğinde sizler için hazırlanan enfes menünün tadını çıkarmak ve yılbaşında eğlence dolu bir akşam geçirmek için kişi başı 299 TL ödemeniz yeterli. Bir yılın daha yorgunluğunu ve stresini atmak ve yeni yıla sevdiklerinizle huzur içinde girebilmek için Gırnata Kocaeli’ne davetlisiniz.