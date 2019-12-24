Kadın yöneticileri destekleyen Marshall’a ödül

“Renklendir Hayatı” sloganıyla hayata renk katan Marshall, yönetim politikalarıyla da dikkat çekiyor. Yönetim kurulunda yer alan kadın yöneticilerin sayısı artması konusunda kadın yöneticileri destekleyen Marshall, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı” çerçevesinde ödüllendirildi.

Bağımsız Kadın Yöneticiler Projesi (Independent Woman Directors -IWD) kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenen Konferans’ın ödül töreni 20 Kasım 2019’da gerçekleştirildi ve ödülü Marshall adına Marshall Finans Direktörü Dilek Tepetam aldı.



Bu yıl “Yönetim Kurullarına Aday Gösterilme Süreçleri ve Çeşitlilik” temasıyla düzenlenen konferansta “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Konferansta ayrıca “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri de sahiplerini buldu. 2019 raporu, BIST şirketlerinin yönetim kurulları açısından cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumunu ve projenin başladığı 2012 yılından beri seyreden yedi yıllık eğilimi ortaya koyuyor. Raporda BIST’e kayıtlı 402 şirket üzerinde yapılan çalışma aktarılıyor.