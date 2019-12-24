Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim

AKP İzmit’te 62. Genişletilmiş Danışma Meclisi dün akşam Kadıköy Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Meclisin divan başkanlığını Murat Ergelen yaparken meclis, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Meclise AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Fikri Işık,Cemil Yaman, İlyas Şeker, eski Milletvekili Sibel Gönül, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Abdullah Köktürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz,Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İl Kadın Kolların Başkanı Serpil Yılmaz, İl eski Başkanları Şemsettin Ceyhan,İzmit İlçe eski Başkanları Hüseyin Yusuf, Hasan Ayaz, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

“SİYASETİN MERKEZİNE MİLLETİ KOYMUŞ PARTİ”

Parti gençliği konuşmalar sırasında “Recep Tayyip İşte başkan işte teşkilat, ya Allah, bismillah Allahuekber” gibi sloganlar attı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Dört ayda 2. danışma meclisimizde bu coşkulu ve kalabalık salonda sizlerin huzuruna çıkarak faaliyetlerimizi paylaşıp görüş ve önerilerinizi almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçlerin hepsinde yanımızda olan il başkanımıza, milletvekillerimize, İzmit’te bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyükşehir belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkürü ayrıca borç bilirim. Herkes fıtratının gereğini ortaya koyuyor. Ak Parti, siyasetin merkezine millete hizmeti koymuş bir partidir, bizler hizmet odaklı yaklaşım ve çalışmalarımızı ortaya koyarken yaptırmamakla mani olmakla meşhur olan zihniyet görev başına gelmiş olmalarına rağmen bu fıtratla hareket etmeye devam etmektedirler” dedi.

“TEKİRDAĞ’A DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ”

İzmit Belediyesi hakkında konuşan Güney, “Azıkları kavga, alışkanlıkları kaos olanlar iş üretmenin, hizmet etmenin siyasi genlerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. İstanbul’da Kanal İstanbul’u yaptırmam diyen zihniyet, İzmit’te Cedit projesini çözümsüzlüğe sürüklemektedir. Biz bunlara takılmayacağız, ne 48 saatte üç kez basın toplantısı yapıp şov derdinde olacağız, ne de iş üretmek yerine duygu sömürüsü yapacağızSizlerin desteğiyle çalışacağız, çalışacağız! İzmit’in kalan 4 yılının kavgayla gürültüyle kaosla ziyan olmasına izin vermeyeceğiz. İzmit’i yönetmekte bile zorlanırken Büyükşehir hayali kuranları da buradan uyarmak istiyorum, dikkat edin bu performansla 4 yıl sonra memleketiniz Tekirdağ’a dönmek durumunda kalabilirsiniz” dedi.

“AK PARTİ UMUTTUR”

Güney’in ardından söz alan Ardından söz alan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan “Sahadan hiç ayrılmadan patimize yüzlerce üye kazandırıyoruz. Kongre dönemine kadar partimizde görev almış tüm istişare kurulu üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Tüm genç kardeşlerimize ulaşmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da öyle yapacağız. AK Parti umuttur, yoksulun derdiyle dertlenmektir, hastaya ilaç olmaktır. Böyle kutsal bir harekette genç olmanın ne olduğunu ve önemini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 98’İNE EVET DEMİŞİZ”

Çağlayan’ın ardından konuşan İzmit Belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, “İzmit’te 18 meclis üyesi olarak 7 ayrı komisyonda belediyemizin hizmetlerini takip ediyor ve çalışmalarını destekliyoruz. 98 ayrı konuda karar vermişiz. Sadece 4’üne hayır demişiz. Yani kararların yüzde 98’ine evet demişiz. Encümende belediyenin bakanlar kurulu gibi üç üyemiz var. 532 konu görüşmüşüz. Sadece ikisine şerh koymuşuz. Yani binde 3 kadar hayır’ımız var. Sağda solda hayırcı bir meclis gibi konuşuluyoruz. Ancak öyle değil. 1 yıl sonra muhalefetimiz daha farklı olacaktır” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ KAPIYA KADAR DOLDURMUŞ”

Soydabaş’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kapıdan içeri zor girdim. Buraya geliş 10 dakika sürdü. Arkadaşlarımız sağ olsun kapıya kadar doldurmuşlar salonu. Bundan sonra daha büyük bir salonda toplantı yapmak gerekiyor. Bizi biz yapan gerçek güç bu. Allah heyecanınızı artırsın. Belki İzmit belediyesini kaybettik ama salondaki heyecan aynı. AK Parti ben diyenlerin değil biz diyenlerin partisi. Bütün herkes burada. İl başkanımızın temposuna yetişmek ve ona ayak uydurmak için danışma toplantısı formatını biraz değiştirdik. Ağaç kavuğunda çıkıp gelmedik geçmişte yaptığımız hizmetler var. 2004 ile 2019 arasında İzmit ilçe sınırlarında tam 1059 proje yaptık. Küçükleri saymıyorum bile. 1.8 Milyar TL yatırım yapılmış bu hizmetler için. Bin 61 kilometre içme suyu hattı, 671 kanalizasyon hattı, 152 kilometre yağmur suyu hattı yapılmış” dedi.

“YOLUN ÜSTÜNDEN BİR KÖPRÜ İLE GEÇECEĞİZ”

Geçtiğimiz danışma meclisinde iletilen sorunları çözdüklerini de ifade eden Büyükakın, “Yol yapımı, istinat duvarları, rögar kapakları, toplu taşımıyla ilgili talepler olmuş. Onların tamamında arkadaşlarımıza ulaşıldı. Bundan sonra bize iletilecek sorunlarda telefon numaralarınızı yazarsanız ilgili arkadaşlar sizlerle irtibata geçecektir. Bir arkadaşımız İzmit Kuruçeşme köprülü kavşağını sormuş. Alan projemiz bitti. Yolun üstünden bir köprü ile geçeceğiz. Yolun döndüğü yerden itibaren ise tramvay o yola oturacak geçiş otobanın çıkışına denk gelecek. Plan çalışmaları bitmek üzere. Yakında ihalesi yapılacak. Kuruçeşme merkezekadar tramvayımız gelmiş olacak. Recep Yıldız arkadaşımız Bayraktar köyüne yatırım yapmadınız mı diye sormuş. Tabiki yaptık hem de 6.7 Trilyonluk yatırım yapıldı” ifadelerinde bulundu.

“FUAR’DA YEŞİL BİR ALAN İNŞA EDECEĞİZ”

“Devletin bir kuruşunu kimseye yedirmeyiz” diyen Büyükakın, “Toplu taşıma kooperatifinin gelirlerini tramvayın gelirine ortak ediyorlar anlayışı oluştu öyle bir şey yok. Doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden gelen hatlar hepsi İzmit merkezi kat ediyor. Bir saatin içinde 750 hat şehir merkezine geliyor. Dolayısıyla bu hatları şehir merkezine sokmamamız gerekiyor. Tramvay mekik hattı olarak çalışacak. Ayrıca ana omurga hattı oluşturulacak. Yolda devletin bir kuruşunu kimseye yedirmeyiz. Bizim görevimiz bir kuruşun bile hesabını yapmaktır. Fuar alanını da içine alacak şekilde Naila’ya kadar yeşil bir alan inşa edeceğiz. Şehrin nefes aldığı bir alan olacak. Alikahya’daki kokuyla ilgili 13 tane farklı yer üzerinde çalıştık. Bu yaza yeri yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz çöp kokusundan kurtulacak” dedi.

“GELİP OY KULLANMIYORLAR”

Büyükakın’dan sonra konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Birçok yerde il danışma toplantıları bile bu sayıların altındadır. O yüzden Kocaeli teşkilatlarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yoğun bir bütçe maratonundaydık. Geçtiğimiz gün bitti. 2019 yılının yasama faaliyetlerini tamamladık. Şu ana kadar 2 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, 18 tanesi AK Parti hükümetinin bütçesini görüştük. Gerçekten bu büyük bir başarı. Kendileri bile inanmıyor. Millet ittifakını temsilen orada konuşan kendi milletvekilleri dahi söylediklerine inanmıyor. Milet İttifakı’nın 3’te 1’i bütçe görüşmelerini onaylamak için bile gelmedi oy kullanmadı. Gerçeği gördükleri için gelip oy kullanmıyorlar. Bu, üstü kapalı olarak bu bütçeye evet oyu vermek demektir. Bütçede en çok payı eğitim ve sağlık aldı” şeklinde konuştu.

“HALA KENDİSİNİ MUHALEFETTE SANIYOR”

Dış siyaseti de değerlendiren Milletvekili Şeker, “Fantom ağrısı bir insanın olmayan uzvuyla ilgili ağrıyı hissetmesine denir ve bunun da tedavisi var. Türkiye Suriye’den dolayı ağrı hissediyorsa Suriye önceden Türkiye’nin bir parçası olduğu için oradaki ağrıyı hissediyoruz. Balkanlardaki, Afrika’daki ağrıyı hissediyorsak sebebi budur. Onun için daha çok çalışmamız lazım. İzmit’te yapıcı muhalefet yapıyoruz. Bizim denetleme mecburiyetimiz var” dedi. Başkan Hürriyet’i de eleştiren Şeker, “Belediye başkanı hala kendisini muhalefette sanıyor. Artık sen muhalefette değilsin yapmak zorundasın, proje üretmek zorundasın, ürettiğin projelere kaynak bulmak zorundasın. Okadar çok ileriye gidiyor ki meclis katipliği yaparken oradan kalan alışkanlıkları devam ettiriyor. İzmit belediye meclisi divanına gelen evrakları bile kendisi okuyor. Sağında solunda katip arkadaşlar var onların okuması lazım” dedi.

“CEDİT İÇİN KREDİ DESTEĞİ VERELİM”

Cedit kentsel dönüşümüyle ilgili de konuşan Şeker, “Cedit kentsel dönüşümüyle ilgili İzmit Belediyesi ve TOKİ arasında protokol yapılmış. O bölgede yapılacak kamulaştırmaların yarısı TOKİ yarısını belediye ödeyecek. Eğer daire karşılığı anlaşma yapılacaksa altyapısını belediye yapacak ve TOKİ de bina yapıp vatandaşa verecek. Önceki dönem belediye başkanımız oradaki vatandaşların yüzde 82’si ile anlaştı. Belediyenin yapacağı kalan yüzde 18’lik dilimle anlaşma yapmak. Para isteyenlere parasını ev isteyenlere evlerini verecek. Ama maalesef bunu yapmaktan bile aciz durumda. Eğer para sıkıntın varsa meclisten şartlı olarak kredi desteği verelim” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZA EN BÜYÜK DESTEĞİ GÖNDERMEK”

Danışma meclisinde son olarak söz alan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sevgili gençler sizden şu mesaja alıyorum ilk yerel seçimde Allah’ın izniyle tekrar AK Parti’nin bayrağı dalgalanacak. Bu güçle önümüzde çıkan bütün engelleri savururuz. Bu birlik ve beraberliği geleceğe de yansıtacağız. Türkiye ortalamasının 5-6 puan sütünde Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği sağlamıştır. Birlik ve beraberlik ruhuyla aramıza fitne fücur sokmadan yola devam edeceğiz. Bundan en ufak bir tereddütüm yok. güçte Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisi var. Bütün ilçelerimizdeki delege seçimlerini tamamladık. Bizler nöbetimizi tuttuk, sıra sizlerde. Bizlere düşen bu anlayış çerçevesinde Cumhurbaşkanımıza Kocaeli’den en büyük desteği göndermek” dedi.