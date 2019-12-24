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O banka 27 şubesini birden kapatıyor!

Son bir yılda bürüt ve net olarak kârlılığını arttıran tek banka olan QNB Finansbank, yıl sonu yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde şube kapatıyor.
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Son bir yılda bürüt ve net olarak kârlılığını arttıran tek banka olan QNB Finansbank, yıl sonu yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde şube kapatıyor. ParaMedya'nın haberine göre, bankanın kapatacağı şube sayısının 27 tane olduğu dile getirilirken, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi bekleniyor.Bankanın şu ana kadar kapanan şubelerden personel çıkartmadığı belirtilirken, kapatılan şubelerin personellerin çeşitli şubelere dağıtıldığı, şube müdürlerinin ise bölgelere çekildiği ifade edildi.Katarlı QNB, 2015 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99,81 payının tamamını 2,75 milyar Euro'ya satın almıştı.

SMS'LE DUYURDULAR

Bankanın şube kapatma operasyonundan müşteriler SMS ile haberdar oldular. Çok sayıda müşteri hesapları adreslerine en yakın şubeye devredildi.2018'in 3. çeyreğini 1,7 milyar TL net kâr ile kapatan banka, 2019'da net kârlılığını yüzde 12 artırarak net kârını 1,9 milyar TL'ye yükseltti.QNB Finansbank, şu ana kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında brüt ve net kârını aynı dönemde artırabilen tek banka oldu.

 

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