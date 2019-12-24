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ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Veli Eğitim Semineri'

21 Aralık Cumartesi günü ODTÜ KYÖV Okulları rehberlik servisi, velilere yönelik“ Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık” başlıklı bir eğitim semineri düzenledi.
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Psikolojik Danışman Esra Karabulut ve Psikolog Ümit Karabulut tarafından gerçekleştirilen seminerde psikolojik sağlamlığın önemi hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Psikolojik sağlamlık güç veya riskli olarak kabul edilebilecek durumlara iyi uyum sağlama ve bu güçlüklerle olumlu baş etme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlığın korunması için ebeveynlerin neler yapabileceği örnek durumlar üzerinden paylaşıldı.

Katılımcıların aktif olarak sürece dahil oldukları seminerdekeyifli anlar yaşandı. Dinledikleri bilgilerle kendi yaşantılarını gözden geçirme fırsatı bulan veliler, seminerin faydalı olduğunu ve elde ettikleri kazanımlarla hedefine ulaştığını dile getirdiler.

 

 

 

           

 

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