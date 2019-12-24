Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:52 TSİ- Gündem G: Bugün 13:53 TSİ

KOTO’dan Kaymakam Cinbir’e ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyet, bir süre önce ilimize atanan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti
mask

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya’nın yer aldığı KOTO heyeti, Ağustos ayında yayımlanan kararnameyle İzmit İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Şevket Cinbir’i ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bulut, KOTO’nun çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler paylaşarak, özellikle kentin ekonomi hayatını ilgilendiren konularda desteğe ve işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. İzmit mesaisi süresince KOTO’nun çalışmalarını takip etme fırsatı bulduğunu ifade eden Kaymakam Cinbir, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, İzmit’in ekonomik hayatı hakkında bilgi aldı. 

Bugün 13:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ağrılılar’dan, miting gibi açılışı mask
Ağrılılar’dan, miting gibi açılışı
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü! mask
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü!
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı mask
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı
Ünlü Türk mağazası dini değerlere hakaretten kapatıldı mask
Ünlü Türk mağazası dini değerlere hakaretten kapatıldı
Ceren Özdemir'in katilinden şok ifadeler! mask
Ceren Özdemir'in katilinden şok ifadeler!
Magandalar durağın camını tuzla buz etti! mask
Magandalar durağın camını tuzla buz etti!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL