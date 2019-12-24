KOTO’dan Emniyet Müdürü Kesgin’e ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya’nın yer aldığı KOTO heyeti, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin’i ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Kocaeli Ticaret Odası heyetine ziyaret dolayısıyla teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Kesgin, çalışmalarda başarılar diledi.