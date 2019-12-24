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Bekçilik sonuçları hala açıklanmadı!

Bekçilik sınav sonuçları hala açıklanmış değil. Bekçi adayları "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu bir kenara bıraktı, neden açıklanmadığını araştırıyor.
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Bekçilik mülakatlarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçerken sonuçlar hala açıklanmış değil. Binlerde bekçi adayı görev aşkıyla yanıp tutuşurken sonuçların açıklanmaması adayların canını sıkar hale getirdi. Şimdi sonuçları neden açıklanmadığı ve ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir duyuru yok. Sonuçların neden açıklanmadığı bilinmezken mülakat sonuçlarının önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Mevzuata görei Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilatının meslek âmirlerinin mütalaası alınarak mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Bekçi teşkilatı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahları ayrılırlar.

Bekçi teşkilatı mesleki âmirleri çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilat mensuplarına imza karşılığında duyururlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

 

İzmir: 6 gün 12 saat mesai ve haftada 1 gün tatil. Tatil de genel olarak hafta içi.

 

Mardin: 12/24 çalışma sistemi var. Bu çalışma sistemine günlük 12 saat çalışılıp haftada bir gün izin yaptığınız çalışma sistemidir.

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