Nusretiye’de nefesler tutuldu!..

Kocaeli 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda Nusretiyespor, sahasında Yazlıkspor’u 90+2’de bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve ligde kalma yolunca müthiş bir galibiyete imza attı. Maçta iki takım arasında her iki yarıda da ciddi gerginlikle yaşandı. Takviye emniyet güçleri geldi ve olayları büyümeden önledi

ATEŞ HATTININ ÜZERİNE ÇIKTI

Derbent Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 20’de Ercan’ın golüyle Nusretiye 1-0 öne geçerken bu bole 43’te Ufuk karşılık verdi. İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonları üretti. 90+2’de Nusretiye duran top sonrası stoperi Kerem ile gol buldu ve maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyetle puanını 16’ya çıkardı ve Derince Birlik’in üzerine çıktı.

KADER HAFTASI SON HAFTA

Önce Denizliköyü’nü 4-2, ardından Gültepe’yi son dakika golü ile 4-3 mağlup eden Nusretiye şimdi de uzatmada attığı golle Yazlık’ı mağlup etti. Hakem Volkan Kırbaş ve yardımcıları yüksek atmosferli maçın altından çok iyi kalkerken, uyumu ile de dikkat çekti. Nusretiye hafta sonu şampiyonluk adayı Tavşancıl ile karşılaşacak, son hafta Derince Birlikspor ile kader maçına çıkacak. Derince Birlik ise bu hafta sonu ligde iddiası olmayan Körfez Esenspor’u konuk edecek.

NUSRETİYESPOR: 2-YAZLIKSPOR:1

STAT: Derbent (1. Küme B)

HAKEMLER: Volkan Kırbaş***, Hakan Dursun***, Yücel Kaplan***

NUSRETİYESPOR: Yunus Emre**, Yunus***, Muhammed***, İsa***, Savaş Ali***, Ensar***, Kerem***, Emirhan***, Burçin***, Ercan***, Emir***

YAZLIKSPOR: Hasan**, Ramazan Kılıç**, Emre**, Oğuzhan**, Ramazan Atabaş**, Murat**, Emirhan**, Ufuk**, Ahmet**, Erhan**, Soner**

GOLLER: Dk. 20 Ercan, 90+4 Kerem (Nusretiye) Dk. 43 Ufuk (Yazlık)