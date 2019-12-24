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İpler Mertspor’un elinde!..

Kocaeli 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk için çekişme yaşanıyor. Lider Mertspor ile ikinci Tavşancıl 31’er puanda bulunuyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaeli 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk için çekişme yaşanıyor. Lider Mertspor ile ikinci Tavşancıl 31’er puanda bulunuyor. Üçüncü Gültepe’nin 29 ve dördüncü Yazlıkspor’un da 27 puanı var. Bu hafta sonu Mertspor ile Gültepe 0-0 berabere kalırken, beraberlik iki takıma da yaramadı

GÜLTEPE HIZLI BAŞLADI

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Gültepe atak bir görüntü çizdi. 11. dakikada günün etkili isimlerinden Gültepe’den İbrahim Ayar karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Nazif’i geçemedi. Aynı takımdan Oğuzhan Kaval’ın şutu az farkla auta çıktı. İlk 45 dakikada Mertspor ardına Mert Alkan’ın iki nefis şutunu Gültepe kalecisi Selim Aşkın aynı güzellikle kurtardı ve devre 0-0 sona erdi.

ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci yarıda da çekişme vardı. 50 ve 60. dakikalar arasında Gültepe’nin Mertspor kalesine boğucu bir baskısı vardı. Mertspor bu baskıyı atlattı ve ani ataklarla gol aradı. Günün yıldızı Tolga Çoban’ın hakimiyetindeki Mertspor’da yine çok etkili olan Gökhan Eski’nin aşırtma vuruşunda, top üst direkten döndü. Mertspor üçüncü bölgeye topu 3 kez taşısa da son vuruşları bir türlü yapamadı. Son anlarda Gültepe yine oyunu yönlendirdi. Ali Sak ve Mutlu ile pozisyonlar bulan Gültepe gol bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.

ÜÇLÜ AVERAJ BİLE OLABİLİR

Mertspor kalan iki maçta çok zorlu maçlar oynayacak. İzmit ekibinin ilk rakibi Yazlıkspor olacak son hafta da Tavşancıl deplasmanına konuk olacak. Büyük ihtimalle son maç şampiyonluk maçı olacak. Tavşancıl bu hafta ligde kalma mücadelesi veren Nusretiye’yi konuk edecek. Tavşancıl bu maçta berabere bile kalsa son maçında Mertspor’u yener, Gültepe de kalan 2 maçını kazanırsa tüm takımlar 35’er puana yükselecek şampiyonluğu üçlü averaj belirleyecek.

MERTSPOR:0-GÜLTEPESPOR: 0

STAT: Körfez Esentepe (1. Küme B)

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız****, Keremşah Balbay***, Engincan Sevim***

MERTSPOR: Nazif***, Hakkı****, İlker***, Serdar****, Tayfun***, Enes Kurt***, Enes Cihan** (Erkut*), Tolga Çoban****, Alper Çoban***, Gökhan Eski****, Mert Alkan*** (Rasim**)

GÜLTEPESPOR: Selim Aşkın****, Mesut***, Sercan***, Furkan***, Doğukan***, İbrahim Ayar****, Soner***, Oğuzhan Kaval***, Onur***, Şaban*** (Bilalcan*), Mutlu Serdar*** (Ali Sak**)

GOL: Yok

Bugün 14:20 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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