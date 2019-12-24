Kartepe'de en büyük: Kağıthane Belediyesi

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı milli karatecilerden Burak Uygur, İsmail Arapoğlu, Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu ve Alperen Doğan, Kartepe’de hafta sonu Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Karate Takım Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Kağıthane Belediyesi SK'nün rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK, Adana Büyükşehir Belediyesi SK, Hatay Büyükşehir Belediyesi SK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi SK ve Darıca Belediyesi SK’ydı. Şampiyonaya 49 ilden gelen 387 takımın Bin 780 sporcusu katıldı. Tatamiye çıkan takımlar ümit ve büyükler kategorisinde maç yaptı. Üç gün süren Türkiye Kulüpler Arası Ümit ve Büyükler Karate Takım şampiyonası, karate alanında birçok tanınmış kişiyi ve binlerce sporseveri ağırladı.