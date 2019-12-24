Yenikentspor, voleyboldaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Yenikentspor, DSİ Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek Grup lideri olup, ilk 4 takım arasına girdi ve adını Play-Off grubuna yazdırdı. Hedefini yine her yol olduğu gibi şampiyonluk olanak belirleyen takım, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.
Bugün 14:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
Gençler B Grubu Şampiyonu Yenikentspor oldu
Yenikentspor, voleyboldaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz