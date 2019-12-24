Gençler B Grubu Şampiyonu Yenikentspor oldu

Yenikentspor, voleyboldaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Yenikentspor, DSİ Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek Grup lideri olup, ilk 4 takım arasına girdi ve adını Play-Off grubuna yazdırdı. Hedefini yine her yol olduğu gibi şampiyonluk olanak belirleyen takım, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.