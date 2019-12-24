Kartepe Belediyespor takımının şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı, sporcu kökenli avukat Muhammet Mustafa Kocaman’ı da mutlu etti. Başkan Kocaman takımın antrenörü Selahattin Tanrıkulu’nu arayıp kutlayarak “Desteklerimiz devam edecek. Kartepe bir spor ilçesidir ve kendi çocuklarıyla her türlü başarıyı sağlayacaktır” dedi.
Bugün 14:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
‘KOCAMAN’ tebrikler!..
Kartepe Belediyespor takımının şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı, sporcu kökenli avukat Muhammet Mustafa Kocaman’ı da mutlu etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz