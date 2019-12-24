‘KOCAMAN’ tebrikler!..

Kartepe Belediyespor takımının şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı, sporcu kökenli avukat Muhammet Mustafa Kocaman’ı da mutlu etti. Başkan Kocaman takımın antrenörü Selahattin Tanrıkulu’nu arayıp kutlayarak “Desteklerimiz devam edecek. Kartepe bir spor ilçesidir ve kendi çocuklarıyla her türlü başarıyı sağlayacaktır” dedi.