BAL 10.Grup temsilcimiz İlimtepe Kullar 1975 Kulübü, sezonun ilk yarısını tamamladı. Kırmızı Siyahlılar, önceki günden itibaren de ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Gökalp Çakan ve Taha Bartu Bulut’u transfer eden takım, ikinci yarı daha iddialı geliyor Bugün de bir transfer yapılacak. Takım kendi tesislerinde kmapını sürdürüyor. 1 haftalık bir Antalya kampı gündemde bulunuyor.
Bugün 14:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:26 TSİ
Kullarspor iki takviyeyle hazırlıklara başladı
BAL 10.Grup temsilcimiz İlimtepe Kullar 1975 Kulübü, sezonun ilk yarısını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz