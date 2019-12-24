Kullarspor iki takviyeyle hazırlıklara başladı

BAL 10.Grup temsilcimiz İlimtepe Kullar 1975 Kulübü, sezonun ilk yarısını tamamladı. Kırmızı Siyahlılar, önceki günden itibaren de ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Gökalp Çakan ve Taha Bartu Bulut’u transfer eden takım, ikinci yarı daha iddialı geliyor Bugün de bir transfer yapılacak. Takım kendi tesislerinde kmapını sürdürüyor. 1 haftalık bir Antalya kampı gündemde bulunuyor.