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Merih dünyanın gözünü Kocaeli'ne çevirdi

Juventuslu Merih gözleri açtı. Barcelona takımının resmi İstanbul şubesi olan Barca Academy takımının gençleriyle art arda maçlar yapan Hacı Hızır Şafakspor, 1 maçta berabere kaldı, iki maçta galip geldi. Bazı oyuncuların ismi, takip dosyalarına kaydedildi
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Son yıllarda alt yapıda önemli hamleler yapan Hacı Hızır Şafakspor, hafta sonu Barcelona’nın İstanbul Şubesi olan Barca Academy takımına konuk oldu. Şafakspor U12 takımı, İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Tesisleri’nde üç maç üzerinden oynanan müsabakalarda büyük bir tecrübe kazandı. Müsabakaları 2-1 ve 2-0 kazanan takım, üçüncü maçta 1-1 berabere kaldı. Yeni Merih’ler şimdiden not edildi.

İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖR HAYRAN KALDI

Barca Academy Sorumlusu İspanyol teknik direktörün de baştan sona takip etti. Şafaksporlu minikler büyük bir çekişme içinde geçen müsabakalarda yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Şafakspor Başkanı Salih Sarıkaya ve ikinci başkanı Nuh Albeni, “Bu tip maçlar çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Bize güzel bir ev sahipliği yapan başta Caner hocamız olmak üzere, tüm Barca Academy yetkilileri ve hocalarına teşekkür ederiz” dedi.

 

 

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