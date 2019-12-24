Gölcükspor Antalya yolcusu

Kocaelispor ve Belediye Derince’den sonra, Gölcükspor da Antalya yollarına düşüyor. Kırmızı Siyahlılar, Teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile ikinci yarıya hazırlanacak. Kampını Manavgat’ta sürdürecek taktımda Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner, “27 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta bulunan Starlight Resort Otel’de yapılacak olan kamp çalışmalarımızla hazırlıklarımız devam ederken, kamp döneminde de transfer komitemiz transfer çalışmalarını sürdürecek. Nokta transferlerle kadromuzu oluşturacağız” dedi.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI... FATİH ADIGÜZEL İMZAYI ÇAKTI…

Öte yandan Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu’nun raporu doğrultusunda ligin ilk devresinde forma giyen 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısında zaman zaman forma şansı bulan Oktay Pop, Ömürcan Yıldırımlı, Selim Dedekoç, Alihan Bel ve Çağkan Çakır’ın kulüple yolları ayrıldı. Faüih adıgüzel ise imzayı attı.