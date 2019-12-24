Belediye Derince’de kamp başladı!

3. Lig 2. Grup’taki başarılı temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Antalya kampı başladı. Dün gece karayolu ile Antalya'ya hareket eden ve Lara Melas Otel’e yerleşen Sarı Lacivertliler 10 günlük kamp sürecinin ardından 5 Ocak'ta şehre dönecek. Teknik Direktör Bülent Baturman güçlenerek Kocaeli’ye döneceklerini ifade ederken kamp kadrosuna U-19’dan 3 futbolcuyu davet etti. Kafilede 25 futbolcu yer alıyor.

BELEDİYE DERİNCESPOR KAMP KADROSU

Enes Çetin

Akın İsmail Köroğlu

Emre Yavaş

Bahtiyar Yıldırım

Muhammed Fatih Yıldırım

Sercan Uslu

Koray Baykara

Aykut Aslan

Melih İnan

Özkan Toprak

Efe Karaoğlu

Osman Kerem Akyol

Rıdvan Aykan

Tayfun Kırca

Hamza Mutlu

Arda Kürşat Kaya

Yiğit Ali Bayrak

Cihan Halil

Sefa Tunç

Yunus Özdemir

Tufan Zahid Arslan

Tayfur Emre Yılmaz

Nuhbey Bülbül - Alt Yapı

Melih Çelik - Alt Yapı

Eren Erbay - Alt Yapı