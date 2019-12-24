Belediye Derince’de kamp başladı!

3. Lig 2. Grup’taki başarılı temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Antalya kampı başladı. Dün gece karayolu ile Antalya'ya hareket eden ve Lara Melas Otel’e yerleşen Sarı Lacivertliler 10 günlük kamp sürecinin ardından 5 Ocak'ta şehre dönecek. Teknik Direktör Bülent Baturman güçlenerek Kocaeli’ye döneceklerini ifade ederken kamp kadrosuna U-19’dan 3 futbolcuyu davet etti. Kafilede 25 futbolcu yer alıyor.
BELEDİYE DERİNCESPOR KAMP KADROSU
Enes Çetin
Akın İsmail Köroğlu
Emre Yavaş
Bahtiyar Yıldırım
Muhammed Fatih Yıldırım
Sercan Uslu
Koray Baykara
Aykut Aslan
Melih İnan
Özkan Toprak
Efe Karaoğlu
Osman Kerem Akyol
Rıdvan Aykan
Tayfun Kırca
Hamza Mutlu
Arda Kürşat Kaya
Yiğit Ali Bayrak
Cihan Halil
Sefa Tunç
Yunus Özdemir
Tufan Zahid Arslan
Tayfur Emre Yılmaz
Nuhbey Bülbül - Alt Yapı
Melih Çelik - Alt Yapı
Eren Erbay - Alt Yapı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz