Dünya kupası bu kez gelecek

Gölcük Barbarıs Hayrettin Lisesi adıyla iki Dünya ikinciliği getiren ve final oynayıp kıl payı kaybeden kadın futbol ve futsalcılar, yeni sezonda bu başarıyı kesinlikle elde edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da söz veren kızlar, bu yılki Dünya Şampiyonası’na daha da dikkatli ve güçlü olarak hazırlanıyorlar.