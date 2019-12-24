Gölcük Barbarıs Hayrettin Lisesi adıyla iki Dünya ikinciliği getiren ve final oynayıp kıl payı kaybeden kadın futbol ve futsalcılar, yeni sezonda bu başarıyı kesinlikle elde edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da söz veren kızlar, bu yılki Dünya Şampiyonası’na daha da dikkatli ve güçlü olarak hazırlanıyorlar.
Bugün 14:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:30 TSİ
Dünya kupası bu kez gelecek
Gölcük Barbarıs Hayrettin Lisesi adıyla iki Dünya ikinciliği getiren ve final oynayıp kıl payı kaybeden kadın futbol ve futsalcılar, yeni sezonda bu başarıyı kesinlikle elde edeceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz