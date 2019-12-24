Türk yüzme sporunun yaşayan efsaneleri eski milli sporcularımız Begüm Arıkan ve Muratcan Camgöz ziyaretimize geldi. Değirmendere’deki yarışları organize eden gazetemiz ve Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’na bir kez daha teşekkür eden Arıkan ve Camgöz, unutulmaz anılara sahip olduklarını söyledi. İki sporcu da şampiyonluk kazanmış ve ayakta alkışlanmışlardı.
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Begüm ve Muratcan ziyaretimize geldi
Türk yüzme sporunun yaşayan efsaneleri eski milli sporcularımız Begüm Arıkan ve Muratcan Camgöz ziyaretimize geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz