Begüm ve Muratcan ziyaretimize geldi

Türk yüzme sporunun yaşayan efsaneleri eski milli sporcularımız Begüm Arıkan ve Muratcan Camgöz ziyaretimize geldi. Değirmendere’deki yarışları organize eden gazetemiz ve Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’na bir kez daha teşekkür eden Arıkan ve Camgöz, unutulmaz anılara sahip olduklarını söyledi. İki sporcu da şampiyonluk kazanmış ve ayakta alkışlanmışlardı.