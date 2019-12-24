Cihad Ateş ile el sıkışıldı

Kocaelispor’da transfer çalışmaları sürüyor. Stoper Murat Şimşek, santrafor Doğan Karakuş ve kanat oyuncusu Alihan Tunçer’i renklerine bağlayan Yeşil Siyahlılarda önceki gün prensipte anlaşılan Cihad Ateş ile de el sıkıştı. 1.93 boyundaki santrfor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

CİHAD ATEŞ KİMDİR?

Öte yandan yönetimin Belediye Derincespor’un 10 numarası Yiğit Ali Bayrak ile de temasların sürdüğü öğrenildi. 1998 Turgutlu doğumlu. Futbola 13 yaşında Turgutluspor’da başladı. 6 yıl sonra Altınorduspor’a transfer oldu. Sırası ile Pazarspor, Kırşehirspor ve son olarak Osmaniyespor takımlarında oynadı. 21 yaşındaki futbolcu 84 maçta 10 gole imza attı.