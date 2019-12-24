1922 Konya maçını oynayıp dönüyoruz

Antalya kampı sorunsuz devam eden Kocaelispor kamp bitimine kadar 5 hazırlık maçı yapacak. Yeşil Siyahlıların son maçı 2. Lig takımlarından Konya 1922 ile olacak ve saat 11.00’da başlayacak maçın ardından kamp sona erecek.
KOCELİSPOR’UN KAMPTAKİ MAÇ PROGRAMI
27 Aralık 2019 - Bayburtspor (Titanic Sahaları)
30 Aralık 2019 - Samsunspor (Belek Kaya Palazio Otel Sahası)
2 Ocak 2020 - Bandırmaspor (TitanicSahaları)
3 Ocak 2020 - Eyüpspor (TitanicSahaları)
5 Ocak 2020 -1922 Konyaspor (TitanicSahaları)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz