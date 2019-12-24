1922 Konya maçını oynayıp dönüyoruz

Antalya kampı sorunsuz devam eden Kocaelispor kamp bitimine kadar 5 hazırlık maçı yapacak. Yeşil Siyahlıların son maçı 2. Lig takımlarından Konya 1922 ile olacak ve saat 11.00’da başlayacak maçın ardından kamp sona erecek.

KOCELİSPOR’UN KAMPTAKİ MAÇ PROGRAMI

27 Aralık 2019 - Bayburtspor (Titanic Sahaları)

30 Aralık 2019 - Samsunspor (Belek Kaya Palazio Otel Sahası)

2 Ocak 2020 - Bandırmaspor (TitanicSahaları)

3 Ocak 2020 - Eyüpspor (TitanicSahaları)

5 Ocak 2020 -1922 Konyaspor (TitanicSahaları)